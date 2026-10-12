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Регион 29

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Архангелогородки замахнулись на сбыт крупной партии наркотиков через Интернет

Архангелогородки замахнулись на сбыт крупной партии наркотиков через Интернет

Следственный комитет возбудил против них уголовное дело. Одной 17 лет, а другой - 21 год. По данным следствия, девушки согласились работать за вознаграждение, распространяя наркотики через один из мессенджеров.

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