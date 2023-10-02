Депутат Госдумы Щапов призвал увеличить часть налогов ради бюджета РФ

Депутат Госдумы Михаил Щапов призвал увеличить часть налогов ради бюджета РФ, сообщает URA.RU. По его мнению, для получения дополнительных доходов в бюджет нужно поднять налоги для сверхбогатых и снизить импорт товаров, у которых есть альтернатива в России.