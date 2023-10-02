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Депутат Госдумы Щапов призвал увеличить часть налогов ради бюджета РФ

Депутат Госдумы Щапов призвал увеличить часть налогов ради бюджета РФ

Депутат Госдумы Михаил Щапов призвал увеличить часть налогов ради бюджета РФ, сообщает URA.RU. По его мнению, для получения дополнительных доходов в бюджет нужно поднять налоги для сверхбогатых и снизить импорт товаров, у которых есть альтернатива в России.

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