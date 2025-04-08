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Delfi: Британия и Франция обсуждают варианты миротворческой миссии на Украине

Delfi: Британия и Франция обсуждают варианты миротворческой миссии на Украине

Великобритания и Франция рассматривают различные варианты миротворческой миссии на Украине. Эту информацию подтвердили председатели Объединенного комитета начальников штабов обеих стран ― адмирал Энтони Радакин и генерал Тьерри Биркар.

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Eduard
В Париж свой высаживайтесь.У себя дома командуйте!
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