Лёвкин: В Москве достроена плотина на реке Десна

Плотина на реке Десна в Новомосковском административном округе, являющаяся важным инженерным сооружением, обеспечит надежную работу водохранилища в поселении Рязановское и в целом противопаводковую безопасность домохозяйств на данной территории.
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