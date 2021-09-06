ЦРУ опережает Пентагон в создании иностранных армий

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Провал афганской армии, обученной и оснащенной вооруженными силами США в течение 20 лет, снова поставил под сомнение эффективность программ Пентагона по консультированию и оказанию помощи иностранным военным партнерам.
ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Провал афганской армии, обученной и оснащенной вооруженными силами США в течение 20 лет, снова поставил под сомнение эффективность программ Пентагона по консультированию и оказанию помощи иностранным военным партнерам.
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