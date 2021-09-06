ИА Реалист

205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Так сам привел Питерскую мафию ОПГ к власти, а во власти нет друзей, ее все хотят, там нет друзей, там есть зависть, ...Путин больше дове...
  • Алексей Халевин
    А что же эти ярые поклонники града на холме не говорят, что в их любимой пиндосии голосование идет неделю по почте бе...Решение о трехдне...
  • Алексей Халевин
    А что же эти ярые поклонники града на холме не говорят, что в их любимой пиндосии голосование идет неделю по почте бе...Решение о трехдне...

ЦРУ опережает Пентагон в создании иностранных армий

ЦРУ опережает Пентагон в создании иностранных армий

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Провал афганской армии, обученной и оснащенной вооруженными силами США в течение 20 лет, снова поставил под сомнение эффективность программ Пентагона по консультированию и оказанию помощи иностранным военным партнерам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх