На фоне последних вбросов в американских и европейских СМИ о якобы выданном Белым домом Киеву разрешении бить американскими дальнобойными ракетами по территории РФ на глубину 305 км, довольно интересно смотрятся публикация в британской The Times о том, что Лондон приостановил поставки Storm Shadow Киеву сразу после прихода к власти нового премьер-министра Кира Страмера.