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Непонятки с Storm Shadow: якобы их запасы исчерпаны, а поставки Украине приостановлены

Непонятки с Storm Shadow: якобы их запасы исчерпаны, а поставки Украине приостановлены

На фоне последних вбросов в американских и европейских СМИ о якобы выданном Белым домом Киеву разрешении бить американскими дальнобойными ракетами по территории РФ на глубину 305 км,  довольно интересно смотрятся публикация в британской The Times о том, что  Лондон приостановил поставки Storm Shadow Киеву сразу после прихода к власти нового премьер-министра Кира Страмера.

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