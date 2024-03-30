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В Пентагоне выявили перерасход ВМС США средств, выделенных на помощь Украине

В Пентагоне выявили перерасход ВМС США средств, выделенных на помощь Украине

В Пентагоне выявили перерасход Военно-морскими силами США средств, выделенных на помощь Украине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на заявление аппарата генерального инспектора американского министерства обороны Роберта Сторча.

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