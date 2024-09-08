Китай запустит миссию по доставке образцов грунта с Марса в 2028 году

Запуск миссии «Тяньвэнь-1» для изучения Марса / © CFP Лю сделал это заявление на второй Международной конференции по исследованию дальнего космоса, которая прошла в городском округе Хуаншань на востоке Китая.
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