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Роскомнадзор фиксирует жалобы на работу «Ростелекома»

Роскомнадзор фиксирует жалобы на работу «Ростелекома»

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомство фиксирует жалобы на работу «Ростелекома». «С 10:45 ЦМУ ССОП фиксирует всплеск обращений абонентов о проблемах в работе ПАО «Ростелеком», — сообщили RT в пресс-службе ведомства.

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