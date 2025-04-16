Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 092 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Петрова
    Куда их в застенки или пулю в лоб? по законам военного времени, беспредел какой-тоДмитрук: депутата...
  • александр александров
    Хороший мужик Азаров!жаль его конечно..столько раз из ж.пы хохлов вытаскивал и вот опять..дай то бог!!!Зеленский, на вых...
  • Elena Dmitrieva
    Мигрантов соберите всю эту 17-миллионную кучу и отправьте на фронт. С их ножичками в карманах. И диаспоры для кучи ту...«Запад дал заднюю...

Ученые выяснили, как люди делают выбор без подсчетов и цифр

Ученые выяснили, как люди делают выбор без подсчетов и цифр

Как мы принимаем решения, когда перед нами нет четких чисел и вероятностей? Ученые из Йельского университета впервые смоделировали, как человек делает выбор, основываясь не на цифрах, а на описаниях возможных последствий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх