Ученые выяснили, как люди делают выбор без подсчетов и цифр

Как мы принимаем решения, когда перед нами нет четких чисел и вероятностей? Ученые из Йельского университета впервые смоделировали, как человек делает выбор, основываясь не на цифрах, а на описаниях возможных последствий.
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