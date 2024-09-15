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Фаворит Пугачевой Савин: Галкин запрещает Алле общаться с Филей

Фаворит Пугачевой Савин: Галкин запрещает Алле общаться с Филей

Фаворит Аллы Пугачевой, 39-летний актер, певец, композитор Сергей Савин заявил, что иноагент Максим Галкин*, муж народной артистки СССР Аллы Пугачевой, уже несколько лет препятствует ее общению с предыдущим мужем, народным артистом РФ Филиппом Киркоровым.

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