Новости внутренней и внешней политики в России

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с изданием RT высказал мнение, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского не сопровождаются конкретными действиями и реальными попытками Киева решить конфликт.