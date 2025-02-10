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Дмитрий Белик назвал условия Зеленского по прекращению конфликта нереальными

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с изданием RT высказал мнение, что заявления главы киевского режима Владимира Зеленского не сопровождаются конкретными действиями и реальными попытками Киева решить конфликт.

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Комментарии
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t
tolip
Идёт по лесу этот зеля
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