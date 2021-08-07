Как Марк Лициний Красс стал одним из самых богатейших людей Рима и поплатился за это жизнью

КУЛЬТУРА Марк Лициний Красс был одним из самых важных людей в Римской республике. Благодаря своим военным подвигам, проницательному и часто морально сомнительному предпринимательству и влиятельным покровителям он смог подняться на вершину римской политической иерархии.
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