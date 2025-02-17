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Царьград

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NBC: США сначала отдельно поговорят с Россией и Украиной, а потом соберут общий саммит

NBC: США сначала отдельно поговорят с Россией и Украиной, а потом соберут общий саммит

Источники из американских властных структур рассказали, что Вашингтон намерен сначала провести отдельные встречи.

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