На Купянском направлении танк Т-72Б3М уничтожил пулеметный расчет боевиков

Танкисты группировки войск «Запад» в зоне специальной операции уничтожают боевую технику и укрытую живую силу украинских боевиков, действуют в составе бронегрупп и оказывают огневую поддержку мотострелковым и штурмовым подразделениям.
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