The Economist: у армии Украины появились БПЛА, способные долететь до Сибири

Дальнобойные беспилотники могут преодолеть расстояние до 3 000 километров.В распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ)оказались новые беспилотники с дальностью полета до 3 000 километров, способные долететь до Сибири.
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