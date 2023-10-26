САМАЯ НИЗКАЯ КОМИССИЯ❗❗❗ПОПОЛНЕНИЕ/ПОДПИСКИ/ИГРЫ✅❗ ❗Курс – 4.38❗ Сразу п...

САМАЯ НИЗКАЯ КОМИССИЯ❗❗❗ПОПОЛНЕНИЕ/ПОДПИСКИ/ИГРЫ✅❗❗Курс – 4.38❗ Сразу после покупки Вы получите уникальный код, сообщите его нам, а так же логин и пароль от учетной записи для покупки игры/DLC или пополнения кошелька вашего ТУРЕЦКОГО аккаунта PlayStation ❗ У вас должна быть ОБЯЗАТЕЛЬНО включена двухфакторная аутентификация❗ Возможна покупка любых ИГР и дополнений, подписок PS PLUS и EA PLAY❗ Сумма пополнения должна быть кратная 10 (должна делиться без остатка)❗ ❗ Ваш аккаунт должен быть зарегистрирован более 5 дней назад, либо мы не сможем пополнить баланс/купить игру.