Битва за Орехов: Штурмовые группы отслеживают в городе «птах Мадьяра», подмога к ним пробиться не может «Броню» ВСУ наши войска жгут на подходах Украинский военный обозреватель Константин Машовец, кстати, полковник ГУР в отставке, неожиданно опроверг заявления самого пана Зеленского и «аналитиков» DeepStateUA (заблокирован в РФ, как и другие нижеперечисленные укро-источники) о потере российскими войсками инициативы на Запорожском направлении, неспособности 58-й армии к наступлению, а также слухи о глубоком прорыве ВСУ к югу от Каменского, Приморского и Степногорска.