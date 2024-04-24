В критическом состоянии: ВСУ нуждаются в живой силе Ольга ВайленкоСитуация на передовой на территории Украины становится все более критической, по данным NRK, армии Вооруженных Сил Украины (ВСУ) остро не хватает живой силы.
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