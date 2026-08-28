Наука Верхневолжья: Виталий Королёв вручил премии за прорывные разработки

Виталий Королёв вручил учёным Верхневолжья премии за выдающиеся достижения в науке и технике. 28 августа, в преддверии Дня знаний, глава Тверской области Виталий Королёв наградил лауреатов премии Губернатора Тверской области для учёных за выдающиеся заслуги в области науки и техники — сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.