Верховный лидер Ирана призвал поэтапно отказаться от доллара в экономике

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи Хаменеи также призвал наращивать внутреннее производство и инвестиции на фоне американских санкций и блокады иранских портов.
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