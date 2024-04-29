ZIL.ok.130 Часто натыкаюсь на синдром гуппи. Это когда люди не помнят чего-то, чему они сами были свидетелями.
Реальность
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ZIL.ok.130 Часто натыкаюсь на синдром гуппи. Это когда люди не помнят чего-то, чему они сами были свидетелями.
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