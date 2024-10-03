Раскрыта тайна излучения от гроз

Группа ученых НАСА и Университета Дьюка раскрыла тайну гамма-излучения, возникающего во время гроз. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что высокоэнергетические гамма-всплески происходят гораздо чаще, чем считалось ранее.
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