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Раскрыта тайна излучения от гроз

Раскрыта тайна излучения от гроз

Группа ученых НАСА и Университета Дьюка раскрыла тайну гамма-излучения, возникающего во время гроз. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показало, что высокоэнергетические гамма-всплески происходят гораздо чаще, чем считалось ранее.

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