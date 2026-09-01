Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку беспилотников на Москву. Были перехвачены и уничтожены 12 вражеских БПЛА, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.
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