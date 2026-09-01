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Пятый канал

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Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву беспилотников ВСУ

Собянин сообщил об уничтожении 12 летевших на Москву беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли атаку беспилотников на Москву. Были перехвачены и уничтожены 12 вражеских БПЛА, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

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