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Татар-информ

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Молодые аграрии из РТ выиграли 30 млн на благоустройство сельских территорий

Молодые аграрии из РТ выиграли 30 млн на благоустройство сельских территорий

Команда Татарстана стала победителем Всероссийского молодёжного проекта «Я - в Агро». Призом стали 30 млн рублей, на которые будет реализовано шесть проектов по благоустройству сельских территорий в республике.

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