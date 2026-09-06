Чувственные картины Стива Хэнкса в стиле «эмоционального реализма»

Стив Хэнкс по праву признан искусствоведами одним из самых лучших художников-акварелистов современности.
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