В МИД РФ заявили о росте поставок российского СПГ во Францию в 2023 году

По итогам первых девяти месяцев 2023 года поставки сжиженного природного газа (СПГ) из РФ во Францию увеличились на 41% к аналогичному периоду 2022-го, сообщает 11 февраля директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
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