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Тарабрин: Запад молчит о расстрелах жителей Курской области боевиками ВСУ

Тарабрин: Запад молчит о расстрелах жителей Курской области боевиками ВСУ

Российский постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что украинские националисты совершают нападения и издеваются над населением Курской области, но Запад предпочитает на это не реагировать.

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