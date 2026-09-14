Голдобин о цели на сезон: «Хотелось бы Плотникова вывести на 5-е место в списке бомбардиров в истории КХЛ. Буду помогать Сереже. Он любит бросать, я отдаю»

Форвард СКА Николай Голдобин назвал помощь Сергею Плотникову одной из целей на сезон. – Раньше в КХЛ был Николай Голдобин - «бразилец‑бомбардир», в новом сезоне у вас в пяти матчах сразу семь результативных передач.