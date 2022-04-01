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«АвтоВАЗ» отзывает новенькие внедорожники Lada Niva Travel

«АвтоВАЗ» отзывает новенькие внедорожники Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" уже нашёл азиатские запчасти для автомобилей Lada Компания «АвтоВАЗ» объявила об отзывной кампании для 593 автомобилей Lada Niva Travel, которые были выпущены в период с 2021 по 2022 годы.

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