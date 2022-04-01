«АвтоВАЗ» отзывает новенькие внедорожники Lada Niva Travel

"АвтоВАЗ" уже нашёл азиатские запчасти для автомобилей Lada Компания «АвтоВАЗ» объявила об отзывной кампании для 593 автомобилей Lada Niva Travel, которые были выпущены в период с 2021 по 2022 годы.
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