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Нидерланды 12 матчей не проигрывают после возвращения ван Гала: 8 побед, 4 ничьих

Сборная Нидерландов продолжает оставаться непобежденной после возвращения Луи ван Гала. 70-летний тренер возглавил команду в августе и с тех пор добился с ней 8 побед, а еще 4 матча завершились вничью.

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