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PR-менеджер Fight Nights Шишков раскрыл причину смерти экс-чемпиона Пономарева

PR-менеджер Fight Nights Шишков раскрыл причину смерти экс-чемпиона Пономарева

ИЗВЕСТИЯ/Федор Успенский PR-менеджер промоутерской компании Fight Nights Дмитрий Шишков 20 сентября рассказал, что причиной смерти бывшего чемпиона в тяжелом весе Григория Пономарева стал тромб.

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