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«Храбрость» 80 уровня: могучая Америка «прикрылась» аж целой Эстонией, чтобы украсть деньги России

«Храбрость» 80 уровня: могучая Америка «прикрылась» аж целой Эстонией, чтобы украсть деньги России

 2,2K прочитали Америка передала Эстонии 500 тысяч долларов из числа арестованных российских активов для того, чтобы те передали их любимому американскому союзнику в Европе.

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