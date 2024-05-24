Microsoft Edge научился переводить видеоролики на русский. И генерировать субтитры

В браузере Microsoft Edge скоро появится функция закадрового перевода в реальном времени видеороликов на таких сайтах, как YouTube, LinkedIn и другиеНа конференции Build корпорация Microsoft объявила, что новая функция на основе искусственного интеллекта сможет переводить разговорный контент, обеспечивая дубляж и вывод субтитров прямо во время просмотра видео.