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Роскомнадзор готовит проверки в рамках борьбы с серыми SIM-картами

Роскомнадзор готовит проверки в рамках борьбы с серыми SIM-картами

Роскомнадзор в мае намерен провести проверку актуальных персональных данных абонентов мобильной связи для выявления функционирующих незаконных SIM-карт.

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