Россия призвала Евросоюз перестать решать за граждан России, как им реализовывать свои избирательные права

Министерство иностранных дел России в пятницу, 1 марта, в ответ на заявление представителя Еврокомиссии Петера Стано призвало Евросоюз перестать решать за россиян, как им реализовывать свои избирательные права.
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