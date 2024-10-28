Звёздные скандалы: Айза и Гуф оказались под угрозой лишения родительских прав Татьяна СергееваВ то время как Россия стремится сохранить традиционные ценности, такие как крепкая семья и духовность, звёздные личности всё чаще оказываются в центре скандалов, демонстрируя полное отсутствие понимания своих обязанностей как родителей.
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