Звёздные скандалы: Айза и Гуф оказались под угрозой лишения родительских прав Татьяна СергееваВ то время как Россия стремится сохранить традиционные ценности, такие как крепкая семья и духовность, звёздные личности всё чаще оказываются в центре скандалов, демонстрируя полное отсутствие понимания своих обязанностей как родителей.