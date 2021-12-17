Строительство метанолового завода стартует в Волгограде в 2022 году

Строительство метанолового завода стартует в Кировском районе Волгограда в 2022 году. Во время прямой линии с губернатором жительница города Оксана Короткова спросила у Андрея Бочарова про возрождение выпуска метанола на площадке бывшего «Химпрома».
Строительство метанолового завода стартует в Кировском районе Волгограда в 2022 году. Во время прямой линии с губернатором жительница города Оксана Короткова спросила у Андрея Бочарова про возрождение выпуска метанола на площадке бывшего «Химпрома».
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