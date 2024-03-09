Ситуация на Украине закостенела и превратилась в нечто вроде современной версии ужасающей битвы при Вердене, которая произошла 108 лет назад на Западном фронте Первой мировой войны в 1916 году.
Украинский Верден: Киев ожидают сценарии, которые хуже «невыгодного» перемирия с РФ — AG
Комментарии
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виталий панов
. Негодование Киева по поводу перемирия можно понять.О каком перемирии можно говорить? Только полная капитуляция,и трибунал над военными преступниками! С исполнением приговора сразу после вынесения решения!
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1 час.
Nikolay Zakharov
Западным спецам все время видится государство Украина в любом ущемленном варианте, а народу России видится не Укра, а российские области и исчезновение этого государства,как рассадника неофашизма.
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49 мин.
Caltar
" Тогда ни одна армия не смогла добиться преимущества, хотя героически атаковали и оборонялись.",но сейчас мы,Россия,можем атаковать и победить,как только наша власть решит начать делом заниматься,а не сопли жевать,перестав трындеть о том,что"мы ещё ничего не начинали"! И хватит разговоров про какие-то переговоры,с кем там можно говорить вообще? С теми кто призывал и продолжает убивать русских,то есть тех кого к гим относит,отдаёт приказы на удары городов?
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5 мин.
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