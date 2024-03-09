Украинский Верден: Киев ожидают сценарии, которые хуже «невыгодного» перемирия с РФ — AG

Caltar

" Тогда ни одна армия не смогла добиться преимущества, хотя героически атаковали и оборонялись.",но сейчас мы,Россия,можем атаковать и победить,как только наша власть решит начать делом заниматься,а не сопли жевать,перестав трындеть о том,что"мы ещё ничего не начинали"! И хватит разговоров про какие-то переговоры,с кем там можно говорить вообще? С теми кто призывал и продолжает убивать русских,то есть тех кого к гим относит,отдаёт приказы на удары городов?