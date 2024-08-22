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Больше 230 человек эвакуировали в Карачаево-Черкесии из-за пожара

Больше 230 человек эвакуировали в Карачаево-Черкесии из-за пожара

Спасатели эвакуировали более 230 человек, включая 43 детей, из зоны пожара в Карачаево-Черкесии. Глава республики Рашид Темрезов сообщил в своем Telegram-канале, что эвакуированные находятся в безопасности, их жизни ничего не угрожает.

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