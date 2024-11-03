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Игрока «Крузейро» подозревают в манипуляциях со ставками. Форвард удалился на 3-й секунде матча с «Атлетико Паранаэнсе»

Игрока «Крузейро» подозревают в причастности к манипулированию на ставках в букмекерских компаниях. Бразильский нападающий Рафа Силва был удален через 3 секунды после начала матча с «Атлетико Паранаэнсе» в 31-м туре чемпионата.

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