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Царьград

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В Махачкале закрыли аэропорт из-за атаки беспилотников на Каспийск

В Махачкале закрыли аэропорт из-за атаки беспилотников на Каспийск

Авиагавань приостановила все полёты.В Махачкале остановили работу местного аэропорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора авиагавани Саида Рамазанова.

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