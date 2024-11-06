В Махачкале закрыли аэропорт из-за атаки беспилотников на Каспийск

Авиагавань приостановила все полёты.В Махачкале остановили работу местного аэропорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора авиагавани Саида Рамазанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В кино Сухоруков сказал: "Вы нам ещё за Севастополь ответите!" А теперь послушайте, что он говорит в жизни
- Уровень радиации в Одессе превышен в 44 раза. Уничтожены секретные объекты. Горят суда: Тысячи натовских боеприпасов на дне Чёрного моря
- Лавров предупредил Турцию. Не послушали. Суда на дне Чёрного моря: "Мощнейшие удары по Одессе". Потери для НАТО катастрофичны
Свежие комментарии