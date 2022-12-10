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МОК поддержал идею допуска российских спортсменов на отборочные соревнования к Парижу-2024, которые проведет Олимпийский совет Азии

Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал идею допуска российских спортсменов на отборочные соревнования к Олимпиаде-2024, которые проведет Олимпийский совет Азии (ОСА).

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