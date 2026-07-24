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Белорусская делегация в Твери: знакомство с культурным наследием Верхневолжья

Белорусская делегация познакомилась с культурным богатством Тверской области. В Верхневолжье с официальным визитом находится делегация Республики Беларусь — сообщает Министерство культуры Тверской области.

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