Белорусская делегация в Твери: знакомство с культурным наследием Верхневолжья

Белорусская делегация познакомилась с культурным богатством Тверской области. В Верхневолжье с официальным визитом находится делегация Республики Беларусь — сообщает Министерство культуры Тверской области.
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