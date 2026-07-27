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Краснокнижного черного аиста вновь заметили в Алтайском заповеднике

Краснокнижного черного аиста вновь заметили в Алтайском заповеднике

Камера зафиксировала, как птица уверенно шагает по мелководью в поисках пищи В Алтайском биосферном заповеднике фотоловушка запечатлела редкого черного аиста, занесенного в Красные книги России и Республики Алтай.

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