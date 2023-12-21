Тень в погонах: Решала «дяди Турала» в рядах МВД - это пешка. Лидер группировки - депутат уже в СИЗО

Avia.pro - Новости Долгий и тщательный анализ работы правоохранительных органов привел к разоблачению темной сети, оказавшейся под контролем бывшего начальника Петербургского Управления Министерства внутренних дел Андрея Колесникова.
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