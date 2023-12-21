Тень в погонах: Решала «дяди Турала» в рядах МВД - это пешка. Лидер группировки - депутат уже в СИЗО

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Комментарии
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Татьянка Яцук
Хорошо бы не спустили на тормозах... у этой банды оборотней наверняка &quot;бугор&quot; есть в погонах со звёздами покрупнее...пара звонков, и все продолжат в том же духе...
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12 мин.
Татьянка Яцук
вот только ответила Веронике- у них наверняка во главе рыба покрупнее есть...
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10 мин.
Татьянка Яцук
Фактически эта групповуха является пособниками преступлений легализованных ими мигрантов- за это удвоить им наказание....
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9 мин.

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