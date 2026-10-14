БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Что показала проверка Минобороны Казахстана после каспийской трагедии

Что показала проверка Минобороны Казахстана после каспийской трагедии

Антон МОРОЗОВ  27 сентября на совещании с руководящим составом министерства обороны президент – Верховный главнокомандующий ВС РК Касым-Жомарт Токаев поручил Совету безопасности совместно с Минобороны в десятидневный срок представить план военной реформы.

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