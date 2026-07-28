«Искандеры» на два фронта: ВС РФ перегруппировывают ракеты для ударов по Украине ВС РФ осуществляют масштабную передислокацию ОТРК «Искандер-М» для массированных атак по Украине.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Искандеры» на два фронта: ВС РФ перегруппировывают ракеты для ударов по Украине ВС РФ осуществляют масштабную передислокацию ОТРК «Искандер-М» для массированных атак по Украине.
Свежие комментарии