Ущерб на миллиарды: сотрудницу Минпромторга задержали за растрату средств

Громкий коррупционный скандал разгорается сейчас вокруг производства российских беспилотников. Одним из фигурантов дела стал миллиардер из списка Forbes — это председатель совета директоров группы компаний «Эфко» Валерий Кустов.
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