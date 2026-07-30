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Пятый канал

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Ущерб на миллиарды: сотрудницу Минпромторга задержали за растрату средств

Ущерб на миллиарды: сотрудницу Минпромторга задержали за растрату средств

Громкий коррупционный скандал разгорается сейчас вокруг производства российских беспилотников. Одним из фигурантов дела стал миллиардер из списка Forbes — это председатель совета директоров группы компаний «Эфко» Валерий Кустов.

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