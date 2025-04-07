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Царьград

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Три игрока ХК "Сибирь" получили травмы перед решающим матчем с "Салаватом Юлаевым"

Три игрока ХК "Сибирь" получили травмы перед решающим матчем с "Салаватом Юлаевым"

Одному из травмированных даже потребовалась операция, которую экстренно провели в день матча.В Новосибирске 6 апреля прошёл матч между хоккейными командами "Сибирь" и "Салават Юлаев" в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина сезона 2024/2025 годов.

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